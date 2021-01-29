Başkan Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşti ve iki saat sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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