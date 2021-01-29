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Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Dışişleri Bakanı 'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı da yer aldı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

29.01.2021, 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 16:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşti ve iki saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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