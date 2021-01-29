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Başkan Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.

29.01.2021, 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 16:57