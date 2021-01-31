Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler kabine toplantısında değerlendirilecek.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Lokanta ve kafelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılabileceği, müşterilerin buralara HES kodu ile girmesine izin verilebileceği belirtiliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin saatlerin daraltılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda cumartesi-pazar günü uygulanan kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması, hafta içi kısıtlama saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği de iddialar arasında.

FAHİŞ FİYAT

Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarına gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili talimat vermiş bu sorunu çözün demişti. İşte bu konu da toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.