‘'Time 2030’ yeni insanı yaratma projesi mi?

ABD'nin ünlü haber dergisi Time, 'TİME 2030' projesini duyurdu. Pandemi sonrasında dünyanın yaşayabileceği zorluklara karşı çözüm üretmek amacıyla Jose Andres, Dr. Larry Brilliant, Angelina Jolie, Fred Swaniker, Darren Walker, Lynn Good, Christian Siriano, Gitanjali Rao ve Bill Gates gibi kişilerden bir danışma komitesini bir araya getireceğini açıklayan dergi, bu isimleri dergi kapağına da taşıdı.



'YENİ SOSYAL DÜZEN'

Derginin bu açıklamasının ardından 'yeni insan yaratma projesi üretilmeye başlandı' tartışmaları yaşandı. Konu hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bunu geçmiş yıllarda da yapmaya çalıştılar. 2030 diye bir havuç uzatılıyor. Lakin kanlı sömürü düzeni ABD'de Küreselcilerin tekrar başa gelmesiyle birlikte geri gelecek" dedi.



Küreselci yapının yeni bir sosyal düzen yaratmak için önceden insanların psikolojisini hazırlamaya çalıştığını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Küresel yapı, çok iyi bir taktik uygular. Bir işe başlamadan önce bu işin altyapısını oluşturacak adımlar atıyor. Hatırlayalım, Irak'ı işgal etmeden önce ABD şöyle bir taktik izledi; işgal ettiği an, Ortadoğu'da 22 ülkenin haritasının değişeceğini önceden insanların zihinlerine işledi. Bu yapı değişiklik yapacağı zaman buna alışmış oluyorsun. Psikolojik harbi akademik seviyede uyguluyorlar. 2030 projesi de böyle okunmalı" ifadelerini kullandı.



'ÖYLE YAŞANMAYACAK'

"Öyle bir algı yerleştiriliyor ki; sanki 2030 yılında dünyada her şey değişecek, huzur, refah ve barış dönemi başlayacak" diyerek sözlerine devam eden Başbuğ, "Öyle bir dönem yaşanmayacağını daha bugünden bile görebilirsiniz. Ortadoğu'da tekrar terör hadiseleri başladı. Afganistan'dan çekilmeyeceklerini açıkladılar. Bunu geçmiş yıllarda da yapmaya çalıştılar. 2030 diye bir havuç uzatılıyor. Lakin kanlı sömürü düzeni ABD'de Küreselcilerin tekrar başa gelmesiyle birlikte geri gelecek" diye konuştu.

'KÜRESELCİLERİN OYUNU'

ABD seçimlerinin küreselcilerin istediği doğrultuda bittiğini hatırlatan Başbuğ, Time dergisinin bu projesinin de küreselcilerin başlattığı algı oyunlarının parçası olduğunu vurgulayarak "ABD'deki seçimlerin küreselcilerin istediği doğrultuda gitmesiyle birlikte, Trump döneminde kaybettiklerini geri kazanmak için bir takım sinsi planlar içerisindeler. Bu planlarda küreselci, Siyonist kanadın uyguladığı en büyük taktik şu; 'biz gelirsek huzur gelir, biz gelirsek herkes kazanır' mesajlarını özellikle vermek istiyorlar. Buradaki amaç taraftar sayısını artırmak ve kitlelerin hareketlenmesini engellemektir" diye belirtti.

"AFRİKA'NIN KANINI EMİP SONRA DA DOSTLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER"

Bu tür planların daha önce de görüldüğünü söyleyen Emekli Albay Coşkun Başbuğ, "Biz bu filmi daha önce de gördük. Afrika kıtasını kana bulayan, burada yaşayan halkı sömürüye mahkum eden yapı, kıtanın iliklerine kadar kanını emdikten sonra bir anda insanlık havarisi kesildi. O dönemin flaş isimlerini öne sürerek insanlık, dostluk ve barış gibi mesajları yaymaya başladılar. Afrika'nın kanını emen yavuz hırsız, 'We are the World' diye bir şarkı yayınlatarak, bütün insanlar kardeş olmalı, dost olmalı ve yardım etmeli gibi yaptıklarıyla taban tabana zıt bir kampanya yürüttüler ve o tuttu. O şarkı bütün dünyada dillerden dile yayıldı ve bütün halklar buna inandırıldı. İşin sonunda kazın ayağının öyle olmadığı görüldü. Bu iş de öyle olacak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR