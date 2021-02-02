Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Şubat Salı koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte 7 bin 795 vaka, 630 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 639 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245 toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, toplam vefat sayısı 26 bin 237, toplam ağır hasta sayısı 1592, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.