Başkan Erdoğan: Trafikte hedef sıfır can kaybı

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda yollar konusunda kat ettiği aşama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu konudaki hedefi sıfır can kaybı, sıfır kaza ve sıfır yaralanma olarak açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

22 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL

Türkiye'de yollar, tek şerit gidiş, tek gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. Sollama yapmak cambazlık yapmayı gerektiren bir işti. En küçük bir hata facia demekti. Hükümete geldikten sonra açıkladığımız acil eylem planımızda tüm yollarımız duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Biz bunlara kulak asmadık. Hızla planlarımızı programlarımızı yapıp kolları sıvadık ve işe başladık. Sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık. Denetimden araç muayenesine kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Tüm bu alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, kurallar getirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik. Bunlara ne gerek var, böyle devam etsin diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. Bu meseleye dört elle sarıldık. Sıfır yaralanma, sıfır can kaybı, sıfır maddi hasar hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz.

İKİ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, otoyollarda ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, tuzak radar uygulamasının kaldırılması gibi yenilikler gerçekleşti. Trafik yönetimi kapasitemizi yükselterek 6 bini emniyet 2 bini jandarma olmak üzere 8 bin trafik personelini göreve başlattık. Trafikte toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl hamdolsun kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. Denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi. Yollarda maket trafik aracı sayesinde meydana gelen ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. Genel olarak, ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılında 13,4 iken bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9'a geriledi. Böylece trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

'Öncelik güvenli trafik' temasının öne çıktığı tanıtımda 2020 yılının trafik medya yüzleri ise plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, milli voleybolcu Hande Baladın, milli basketbolcu Shane Larkin, milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile milli cimnastikçi İbrahim Çolak oldu. Törende 2020 Trafik Medya Ödülleri kazanan yapımlar da sahiplerini buldu. Dizi kategorisinde birinci 'Sefirin Kızı', ikinci 'Şampiyon' dizisi olurken, üçüncülüğü atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi aldı.