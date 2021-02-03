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Haberler Gündem İzmir'de otobüs durağında taciz! Çığlık atınca ortaya çıktı

'de otobüs durağında ! Çığlık atınca ortaya çıktı

'de otobüs durağında bekleyen B.A. adlı genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de otobüs durağında taciz! Çığlık atınca ortaya çıktı
DHA

03.02.2021, 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 10:40

Son dakika... İzmir'deki olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T. (61), durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.

Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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