“Boğaziçi’nde asıl amaç halkı sokağa dökmek”

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle önceki gün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediği belirlenmiş, şüphelilerden 19'u DHKP-C, 23'ü MLKP ve 9'u hakkında da PKK bağlantıları nedeniyle daha önce işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu rakamların eylemlerin perde arkasındaki her şeyi özetlediğini belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, eylemlerde gözaltına alınanların çoğunun terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğunun deşifre olduğunu söyledi.

'BAŞARAMAYACAKLAR'

BAŞBUĞ, "Bunların amaçları ne rektör ne de Boğaziçi Üniversitesi. Onların amacı perde arkasındaki FETÖ'cü ağabeylerinin koordinesinde üniversitelerden kıvılcım yakıp, sokağı hereketlendirmek, insanları sokağa dökmek. Asıl amaçları belli oldu. Bu olaylara destek verip öğrencilerin sloganlarını hazırlayan kişinin tanıdık bir isim olduğu da ortaya çıktı. Öğrenci görünümlü teröristlerin Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganlarını hazırlayan ve sonra yazdığı kitap yüzünden olay olan Necati Özkan'ın sloganlarını attığını biliyoruz. Bu tür üniversite eylemleri 12 Eylül'de denendi. Ancak başarılı olamadılar. Şimdi de milletin çocukları buna izin vermez. Kim bu eyleme demokratik hak diyorsa teröre destek veriyor demektir. Asla başaramayacaklar" dedi.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan

'ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN'

BOĞAZİÇİ'NDE rektör ataması bahane edilerek çok tehlikeli bir oyun oynandığını söyleyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da, "Yaşanan olaylar ve atılan sloganlar tamamen Gezi eylemlerini hatırlattı. Yürüyüş yaparak polise saldıran provokatörler rektörlük binasını ablukaya aldılar. Görüntüler ve atılan tweetlere bakınca asıl amaç ortaya çıkıyor. Boğaziçi'nde yeni bir Gezi hazırlığı yapılıyor. Ancak niyetlenmesinler, ne bu devlet ne bu millet buna izin vermez. O günler geride kaldı. Bu olaylara destek vermek tamamen teröre destek vermek demektir. Atılan sloganlara kadar her şey sanki tek bir noktadan senaryosu yazılıp sahneye konan bir terör oyunu. Bunlara asla müsamaha edilmeyecek. Bunu herkes bilmeli. Bunları yapanlar da çanak tutanlar da hesabını verecek" dedi.