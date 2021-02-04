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Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki "yeni anayasa" görüşmesi başladı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı görüşmesi başladı.'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki yeni anayasa görüşmesi başladı

04.02.2021, 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021, 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirilmişti. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme başladı.

MASADA ANAYASA VAR
Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

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