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Son dakika: 'ndan 81 ile Sevgililer Günü'nü de kapsayan genelgesi!

Son dakika haberi...Çiçek satışı yapan iş yerlerinin Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren 81 il valiliğine gönderildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Sevgililer Günü'nü de kapsayan kısıtlama genelgesi!
AA

04.02.2021, 15:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021, 16:15

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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