PKK, Suriye’de 182 sivili öldürdü

ELİ kanlı teröristler masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son bir yılda düzenlenen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını kaydeden güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğunu ifade etti.