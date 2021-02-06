Son dakika: 6 Şubat koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de dün 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi, 618 hasta belirlendi. 108 kişi vefat etti. 8 bin 89 kişinin daha COVID-19-u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.





Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Covid-19'un ilk çıktığı günden bu yana toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786 oldu.