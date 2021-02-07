Başkan Erdoğan: “Türkiye’nin büyümesini istemiyorlar”

Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen lojistik açıdan önemli Tohma Köprüsü hizmete açıldı. 16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki köprünün açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:



10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAĞIZ

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülke konumuna geldi. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük. En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar.



GEZİ İLE AYNI TALEPLER

Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm bu büyük projelerin durdurulması istenmişti. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı. Ama bizi durdurmaya güçleri yetmedi.



ERDOĞAN'A 2.5 MİLYON DESTEK

Türkiye, Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan attığı mesajlarla büyük desteğini tekrar gösterdi. Erdoğan'ın cuma namazı sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler" ifadesinin ardından sosyal medyada #ErdoğanınYanındayız etiketiyle 2.5 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. Paylaşımlarda Başkan Erdoğan'ın çeşitli yerlerde ve etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.



'ARTIK GÖZÜNÜ UZAYA DİKEN BİR ÜLKE VAR'

Türkiye'nin artık gözünü uzaya diktiğini söyleyen Erdoğan, "Şimdi gözünü yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir" dedi.