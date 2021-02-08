Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

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