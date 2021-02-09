'Atatürk Tatbikatı' Pakistan'da başladı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.
TÜRKİYE'DE CİNNAH, PAKİSTAN'DA ATATÜRK ADINA DÜZENLENİYOR
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.
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