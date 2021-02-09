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Başkan Erdoğan 'nin yeni üyesi ’ın yemin törenine katıldı

üyeliğine seçilen yemin ederek görevine başladı. Başkan , Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.

Başkan Erdoğan AYM'nin yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı

09.02.2021, 12:15

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan yemin ederek görevine başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.


ERDOĞAN'IN İMZASIYLA SEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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