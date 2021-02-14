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Gara'da PKK'ya bir daha daha

Son dakika haberi...MSB'den yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Gara'da PKK'ya bir daha daha

14.02.2021, 15:03

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gara'da tespit edilen 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.

İşte MSB'den yapılan o açıklama
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

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