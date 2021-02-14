Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gara'da tespit edilen 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.
İşte MSB'den yapılan o açıklama
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/11Zhc412Jl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021
Gara'da PKK'ya bir daha daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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