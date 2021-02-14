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Haberler Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Murat Karayılan açıklaması

İçişleri Bakanı 'dan flaş açıklaması

İçişleri Bakanı , tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, "Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Murat Karayılan açıklaması

14.02.2021, 16:49

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:
"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

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