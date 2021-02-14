Son Dakika: HDP'li vekiller hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da soruşturma başlattı.