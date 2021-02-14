Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 910 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.