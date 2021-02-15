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İçişleri'nden flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberine göre; , sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre; sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.

İçişleri'nden flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması

15.02.2021, 09:30

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 29 bin 48 kişiye kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldığı bildirildi.

56 SAATLİK KISITLAMA AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29.048 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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