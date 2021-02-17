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Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde aşı öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi. Bakan Koca, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını söyledi.