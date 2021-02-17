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Bakan Koca'dan dolandırıcılığına ilişkin önemli uyarı

Sağlık Bakanı , korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi. Bakan Koca, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını söyledi.

Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin önemli uyarı
İHA

17.02.2021, 23:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşıda öncelik hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında uyardı.

Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" ifadelerini kullandı.

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