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Haberler Gündem Emir subayının ev hapsi kaldırıldı

Emir subayının ev hapsi kaldırıldı

Emir subayının ev hapsi kaldırıldı

17.2.2021

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk'ün konut hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın konut hapsinin kaldırılmasına, İzmir'i terk etmeme ve haftada 1 gün imza verme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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