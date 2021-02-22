Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi ve canlı bağlantıyla katıldığı Hakkari ve Nevşehir il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İzmir bir diriliş muştusunu bugün bizlere veriyor. 2023 ile ilgili bir başka müjdeyi aldığımızı görüyorum.

Bugünkü kongrelerimizi Anadolu'nun en batısındaki İzmir'den, ortasındaki Nevşehir'den en doğusundaki Hakkari'ye kadar Türkiye'nin tüm güzelliklerini kucaklayarak gerçekleştiriyoruz.



İzmir de, Nevşehir de, Hakkari de bizimdir. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri'nden Sevr'e kadar bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet birliğimize, beraberliğimize saldırmayı sürdürüyor.

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır.



Biz kendi devletinin arkasında duranlarla yol yürüyoruz. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu; Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı?



Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarı ile dolaşan bir gençliksiniz. Sizler kitapların arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ

Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu.





İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.

"ADAM ZANNETTİM"

Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.

Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.



ENERJİDEKİ ATILIMIN ARKASINDA BERAT BEY'İN İMZASI VAR

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.

IMF'DEN BORÇ ALMAK...

Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihinde öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Bunlar arasında çok önemli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni modellerin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinde faizsiz finans modellerinin çeşitlendirilmesidir.



Bu CHP… bunlar faizcidir, bunlar IMF'cidir. Kapalı kapılar ardından IMF yetkilileri ile pazarlık yapan bunlardır.

Bay Kemal… Hey Faik Öztrak bilir misiniz şu anda IMF'ye bizim bir kuruş borcumuz yok. Bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF'den gidip borç alın o sizin cibilliyetinizdir. Biz de yok.

DÖVİZ REZERVİ EKSİYE DÜŞTÜ YALANINA SERT CEVAP

Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Diyorlar. Hatta daha da ileri gittiler sıfırlandı dediler. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın şimdi 95 miyar dolar rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz.

Bizim akıl hocamız batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada bizim akıl hocalarımız kendi içimizde.

Biz kendi işimizi kendimiz görürüz ve bu adımları da böyle attık ve şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Berat Bey de tabi yargı önünde bugün itibarıyla hakkını arayacaktır.

Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız. Bizimler vizyonda, projede, yatırımda, icraatta yarışın.

Şimdi Havaalanından gelirken Karabağlar'ın halini gördük. Eşime onu söyledim. Bu güzel İzmir'e böyle bir yapılanma yakışıyor mu? Bu gecekonduları bu kaçak yapıları niçin ele alıp da düzenlemiyorsunuz. Yapmazlar, yapamazlar çünkü bunlar bizim gibi dertli değil. Türkiye'nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10'a bile giremiyorsa durup düşünmek lazım.



Daha geçenlerde İzmir'de her tarafı sular bastı mı? Benim milletim ekranda bir hanımefendi Bay Kemal'e 35 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz 35 yıldır burayı siz yönettiğiniz halde bu alt yapı neden yapılmadı diye soruyor.

DEPREM KONUTLARINI YIL SONUNA KADAR BİTİRİYORUZ

Bugün salgından teröre kadar pek çok sıkıntıya karşı dimdik ayaktaysak geçtiğimiz 18 yılın kazanımlarına borçluyuz.



Deprem konutlarını yıl sonuna kadar bitiriyoruz.

Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.

PKK'lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı bilirler, FETÖ'cülere destek vermek için yürümeyi de bilirler. İş ülkenin ve milletin hakkını savunmaya gelince de bizim işimiz karşı çıkmak bunu kendi söylüyor.



Halbuki dünyanın neresine giderseniz gidin milli konularda siyaset tek yürek tek bilek olarak hareket eder. Muhalefetin kendi çıkarları için böyle saldırdığı görüntüye Türkiye'den başka hiçbir yerde karşılaşmazsanız.

Ülkemizi güçlü yapma hedefimizi hayata geçirene kadar bize durmak duraksamak yok.

Bir başka güzel haberi de daha sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti genel merkez gençlik kollarımızın 15 Mart'ta yapılacak 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkanlığı'na İzmir Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadri İnan kardeşimizi aday gösteriyoruz. Kendisi lise yıllarından beri çekirdekten yetişme bir kardeşimizdir.