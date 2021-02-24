Sosyal medyada infial yaratan ton balığı üretimi görüntüsü! Şirketten açıklama geldi

Bir üretim tesisinde süt kazanının içine girip banyo yapan kişi ve salça üretim tesislerinde salça kazanının içine giren bir çalışandan sonra şimdi de ton balıklarının elle paketlenmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada elle üretimin hijyen olmadığı iddiaları dolaşırken şirketten yapılan açıklamada 'elle üretimin doğal ve gıda koteksine uygun olduğu" belirtildi.

Dün Twitter'da bir hesap tarafından paylaşılan videoda, ton balıklarının paketlenme aşamasında elle işlem yapıldığı görülüyor. Tüm çalışanların maske ve siperlik taktığı halde eldiven takmadığı dikkat çekiyor. Paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine de yer verildi. İlgili videoya yüzlerce yorum yapıldı.

'TAMAMEN EL ÜRETİMİ'

Olay sonrasında ton balıklarının üreticisi Dardanel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir. Tüm çalışanlarımız el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edilmektedir. Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Videoda gösterilen üretim kısmı bizde ve dünyada butik olarak tamamen 'el yapımı' yapılmaktadır."