Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması hafta içi belirlenen saatlerde uygulanırken hafta sonu ise 2 gün boyunca uygulanmaya devam ediyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte başlayan kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar....

NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacak.

NERELER AÇIK OLACAK?

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

GEL AL VE PAKET SERVİS SAATLERİ

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

YAYA ŞEKİLDE NERELERE GİDİLEBİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIYOR?

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.