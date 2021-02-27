Başkan Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temelini atacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelini, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

"Akkuyu'da 2 sene önce ilk temeli, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in Ankara'dan online katılımları ile atmıştık. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada aslında 4 tane reaktör, 4 tane ünite planladık. Birinci ünite için şu anda reaktör kabı sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci ünite ile ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Kor tutucu dediğimiz çekirdek bir kap var, onun da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Burada inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı ve Putinin online katılımı ile temeli atılacak. Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedefimiz, ilk reaktörü 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında almak. Sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak"

ELEKTRİKTE KIRSALA AĞIRLIK VERİLECEK

"Elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti yükseldi. Yeni dönemde yatırımlarımızın büyük bir kısmını kırsal kesime ağırlık vereceğiz. 66 milyar liralık bir yatırım hedefliyoruz. Yüzde 50'nin üzerinde yatırımlarda bir artış olacak.

Elektrik dağıtım şebekeleri atmosferin ve hava olaylarının etkisine maruz durumda. Elektrikte kayıp oranı yüzde 11,48'e düştü. 2020'nin rakamları henüz çıkmadı. Büyük tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkı var.

YANMAYAN SOKAK LAMBASI İÇİN MOBİL UYGULAMA

Yıllık 1200 kw'ın üzerinde tüketimi olan elektrik satan firmayı değiştirebilir. Tedaş vasıtasıyla mobil aydınlatma uygulaması başlatıldı. Herkes akıllı telefonuna indirdiğinde yanmayan sokak lambası, mobil aydınlatma takip sistemi kuruldu. Fotoğrafını çekip göndermesi yeterli vatandaşın.

Elektrik dağıtımında kayıp oranı hedefimiz tek haneyi görmek. Dijital teknolojinin getirdiği tüm imkanları kullanacağız.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sismik çalışmalara başlamıştık. Tuna-1 sondajı keşif amaçlı gerçekleştirmiştik. 400 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfini tespit etmiş olduk.

Kıyıya en yakın Zonguldak Filyos civarında çıkarmayı planlıyoruz. Tuna-1, Türkali-2, Türkali -1 yatırım sahası için bütçeleri hazırlık aşamasında. Gerçekleştikçe bunlar da paylaşılacak. Türkiye Petrollerinin en büyük yatırım projesi olacak.

Bahsedilen 25-30 kalem işi Türkiye Petrolleri ile çözmek doğru değil. Teknik destek alacağımız firmalar söz konusu olacak. Bir kısmı yurt içinden, bir kısmı yurt dışından olacak.

Karadeniz doğalgazını 2023'e yetiştireceğiz. Akdeniz'deki operasyonlarımız da devam ediyor. Barbaros gemimiz Tuzla'da bakımda. Çünkü 5 yıllık bakımı geldi.

MTA Antalya'nın açıklarında çalışmalarına devam ediyor. Kanuni gemimizin de son kontrolleri yapılıyor. Nisan ayı gibi ilk görev yerine gider diye hedefliyoruz.

Doğalgaz depolaması... Bizde iki tane vardı, İzmir'de ve Marmara Ereğlisi'nde. Bir de Hatay Dörtyol'da terminalimiz bulunuyor.

LNG terminallerimizin kapasitelerini artırdık. Bir de Tuz gölü ve Silivri'de depolama kapasiteli alanlarımız var. Toplamda tükettiğimiz gazın yüzde 20'sini depolama imkanına sahip olacağız. Yaklaşık 55 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Neredeyse ülkenin dörtte 3'üne doğalgaz götürdük. Petrol ürünleri arz ve talebe çok hassas bir üründür.

AKKUYU'DA ERDOĞAN VE PUTİN TEMEL ATACAK

Dört tane reaktör, ünite planlıyoruz. İlk reaktörü 2023'te devreye almayı planlıyoruz. 10 Mart Çarşamba günü Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız online atacaklar 3. Reaktörün temelini.

Akkuyu'da 2 sene önce ilk temeli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Putin'in Ankara'dan online katılımları ile atmıştık. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada aslında 4 tane reaktör, 4 tane ünite planladık. Birinci ünite için şu anda reaktör kabı sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci ünite ile ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Kor tutucu dediğimiz çekirdek bir kap var, onun da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Burada inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı ve Putinin online katılımı ile temeli atılacak. Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedefimiz, ilk reaktörü 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında almak.

Üniversite öğrencileri de, lisans programı sonrası bakanlık tarafından yurtdışına gönderiliyor. Öncelik yabancı dil şartı olacak.

ALTIN ÜRETİMİ

Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üretimi oldu. Yaklaşık 13 bin istihdam da sağladık. Ama ithalatımız da yüksek oldu. 6 milyar dolarlık da bir ihracatımız var.

MADENCİLİK

2020'de ihracatımızı kayıpla geçirdik, koronavirüs nedeniyle. Madencilik çevreyi tahrip ediyor şeklinde bir algı da var ama, madencilik aslında günlük hayatın pek çok alanında geçerli. 8-10 milyar dolarlık bir maden ithalatımız var. İhracatımız da var, mermer gibi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

36 şehirde yarışmalar yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynak alanı söz konusu olacak. Güneş paneli üretimleri de devam ediyor. Biner megavat olacak şekilde rüzgar panelleri de devam ediyor.

Bor üretiminde ekonomik değeri olmayan ve atılan lityum üretimi devam ediyor. Türkiye'nin yıllık ithalatımızın da yarısı olacak. Bor yatakları içinde bulunuyor. Yerli otomobilde bunun kullanımının da önemli olacağını düşünüyoruz.