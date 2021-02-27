S- 400 bizim milli meselemizdir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili açıklamalar yaptı. S-400 konusunda ABD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akar, "S-400 milli bir meseledir, egemenlik hakkımızı kullandık. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. 10 yıl boyunca ABD'ye tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği ve uygun fiyat teklifine yeterli cevap alınmamıştır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değildir" dedi. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a da tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

MENFAATLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

GEREKLİ cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Kendi haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki menfaatlerimizi korumaya kararlıyız, buna muktediriz. Tatbikatın icrası başarı ile devam etmektedir. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin sorumluluğu gereği, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de hareket etmekteyiz.