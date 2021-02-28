Analar teröre karşı kenetlendi

Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Hep beraber terörü bitireceklerini söyleyen aileler, örgüte katılımın sıfırlandığını nöbet tutan ailelere katımın ise çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

'BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ'

Terörü bitireceklerini söyleyen Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, "Bunlar benim şeref misafirim, bunlar benim kader arkadaşım. Bunların halinden en iyi ben anlarım. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz. Biz bu terörü Allah'ın izni ile bitireceğiz. Biz HDP binasının önüne gittiğimizde sandılar ki birkaç gün oturup gideceğiz. Burada bir çığlık olacak demiştim. Ya zafer ya da ölüm çığlığı dedim. Ben bunu göze almıştım. Biz devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Kimse bizim üzerimizden siyaset yapmasın. Biz 500 güne yakın HDP önünde oturduk. Bize o kadar saldırıda bulundular ne yazık ki, ne CHP, ne İYİ Parti ne de Saadet Partisi HDP'yi doğrularcasına sessiz kaldı" dedi.

'ÖRGÜTE KATILIM SIFIR AMA BİZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORUZ'

HDP önünde evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın, örgüte katılımın sıfırlandığını belirterek, "Şu an örgüte katılım sıfır ama bize katılım çok yüksek. Anne ve babalar artık feryadımızı duyuyorlar. Bazı muhalefet partileri hala HDP'ye destek veriyor. HDP eşittir PKK'dır. Biz evlat nöbetindeki anne ve babalar olarak şehit ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. Şevket Altıntaş'ın oğlu Müslüm Altıntaş'ın şehit olmasının kendisini derinden üzdüğünü ifade eden evlat nöbetindeki Celil Bektaş da, "Şevket abi ile beraber eyleme başlamıştık. Onlarla aile olmuştuk. Onun oğlu şehit oldu. İnanın ki sanki benim oğlum şehit oldu" şeklinde konuştu.