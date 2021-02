Başkan Erdoğan: 'Gerekirse hayatımızı ortaya koyuyoruz'

Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yatırımların tüm hızıyla süreceğini söyledi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

TURİZM ANADOLU'YA YAYILIYOR

İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, dört bir yanına doğru yayılmaktadır. Hepsi birbirini tamamlayan ulaşım ağları sayesinde geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzeyde yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Sanayi eskiden belli bölgelerde yayılmış durumdaydı, bugün bu ulaşım ağı sayesinde 81 vilayetimiz tüm bu potansiyelden yararlanacak konuma geldi.

ELEŞTİRENLER KULLANIYOR

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı. Fakat buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz.

YATIRIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ

Dünyanın en büyük sağlık kriziyle boğuştuğu dönemde, biz hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyebiliyorsak, işte bu yüzdendir. Diğer alanlarla birlikte, ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağladık. Ankara- İzmir hızlı tren hattının etapları sürüyor. Zorlu güzergahların tamamında tünel projelerimiz sürüyor.

"TÜRKİYE'NİN VİZYONUNDAN NASİBİNİ ALMAMIŞTIR"

Konuşmasında ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapının önemine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır. Kalbi kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz."