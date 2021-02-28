Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 016'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 191 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.