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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

28.02.2021, 19:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021, 19:10

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 016'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 191 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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