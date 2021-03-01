Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 215 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.