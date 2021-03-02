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Göstericiler hükümet binasını bastı

Göstericiler hükümet binasını bastı

2.3.2021

AZERBAYCAN ile Dağlık Karabağ üzerinden savaşan ve büyük bir mağlubiyet alarak toprak kaybeden Ermenistan'da sular durulmuyor. Tepkilere rağmen ayladır koltuğunu bırakmayan Başbakan Nikol Paşinyan'a geçen hafta çağrıda bulunan Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifa etmesini istemişti.

İSTİFASINI İSTEDİLER
FAKAT bu çağrılara yanıt vermeyen Paşinyan, halkı sokağa çağırarak destek toplamıştı. Dün ise Rus haber ajansı RIA, göstericilerin hükümet binasına girdiğini ve eylem yaptığını duyurdu. Göstericilerin Paşinyan'ın istifasını istediği belirtildi. Paşinyan, Silahlı Kuvvetlerin istifa çağrısında bulunmasını askeri darbe girişimi olarak nitelendirmişti.

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