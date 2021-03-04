Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Üye sayımızı yaklaşık 11.5 milyona çıkararak milletimiz ile bütünleşme noktasında rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu tutumunu sürdüreceğiz.

Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık tek bir insan bile bırakmayacağız. Ancak böyle vatandaşımızın bize olan desteğinden emin olabiliriz. Dünyanın içinden geçtiği dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Türkiye daha önce fırsatları hep kaçırmıştı. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmuştur.

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK ŞİMDİDEN TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz.

Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur.

Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

İktidar yolunu vesayet, darbe ve dış destekte gören br anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserler ve geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır.

SON 2-3 YILDA YAPTIĞIMIZ REFORMLAR BİR BAŞLI BAŞINA BİR DESTANDIR"

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.

EKONOMİ REFORMU AÇIKLAMASI

Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Biz ülkemizin gelecek asrını düşünürken şehirlerimizi yeniden 30 yıl öncesine geri döndürmeye başladığını görmekten özellikle üzüntülüyüz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çalışıyoruz demezler mi? Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü yıkmak için hazır bekleyenlerin CHP'nin belediyelerinde kör kesilmesi...

BÜYÜME YORUMU

Büyüme rakamımız 1.8 olarak açıklandı. Küresel sağlık krizinin yaşandığı dönemde Türkiye büyüme gösteren sayılı iller arasında yer aldı. Dengeli ve güçlü bir alt yapıyı gösteriyor. Şubat ayı ihracatımız 16 milyar doları geçti. Kontrollü normalleşme adımlarımız ile salgının ülkemiz üzerindeki olumsuzluklarını ortadan kaldırıyoruz. Muhalefete sorsanız 'battık, bittik' derler.