Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu

Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.











SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit