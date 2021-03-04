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Haberler Gündem Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu

Korgeneral , 'te düşen helikopterde şehit oldu

'in 'nde askeri helikopter düştü. , 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Bitlis'te düşen helikopterde . Kolordu Komutanı Korgeneral 'ın da şehit olduğu öğrenildi.

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu
İHA

04.03.2021, 19:16

Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.





SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

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