Yargıtay FETÖ davasında 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Mart 2018'de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne geldi. İstinaf mahkemesi, bazı sanıklar hakkındaki kararları hukuka uygun buldu, 13 sanığın beraatını kararlaştırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski DKK Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı, eski DKK İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai, eski tuğamiral Hasan Kulaç ile diğer sanıklar Oğuz Karaman, Muhittin Elgin, İhsan Bakar, Özgen Aykan, Hakan Karakuzey, Süleyman Özgün, Özcan Özata, Emre Bayram, Elvan Onur Başer, Fatih Koç, Suat Mülayim, Mustafa Aslan, Tuna Aygündüz, Ertuğrul Uzunoğlu, Rahim Kürkçü, Ahmet Çağrı Göçmen, Bora Akyol, Oktay Gündoğdu, Mehmet Metin, Kadir Bükülmez, Faruk Kamalak ve Tuncel Karakaya'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ayrıca Daire, aynı suçtan müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Murat Yılmaz ve Murat Sinç hakkındaki hükmü de uygun buldu. Dairenin onama gerekçesinde, sanıkların mensubu olduğu FETÖ tarafından planlanan, örgütsel faaliyet kapsamında icra edilen darbe teşebbüsü sırasında, kendilerine verilen emir ve görevleri kabullendikleri vurgulandı. Sanık eski tuğamiral Arabacı'nın, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık tarafından aranmasının ardından diğer sanıkları karargaha çağırdığı belirtilen gerekçede, Arabacı'nın, karargaha giderek, emir komutanın kendisinde olduğunu, birliğe giriş-çıkışın yasaklandığını bildirdiği aktarıldı.

Darbe girişimi süresince Harmancık ile telefon irtibatı sağladığı ifade edilen Arabacı'nın, sözde yurtta sulh konseyinin mesajlarının, bağlı birliklere gönderilmesi emrini verdiğine işaret edildi.

Sanık Arabacı'nın, gemilerin limanlara döndürülmesi yönünde bir talimat vermediği belirtilen gerekçede, sanığın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ve harekat merkezini kontrol altına alarak, darbe girişimine karşı koyabilecek birlikleri etkisiz hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Eski DKK İstihbarat Başkanı Şirzai'nin ise Arabacı tarafından çağırılması üzerine karargaha geldiği, "Birliğe sızma istihbaratı var, giriş ve çıkışları emniyete alacağız. Komuta İrfan amiralde." dediği ifade edilen gerekçede, Şirzai'nin diğer sanıklara silah dağıtılması yönünde talimat verdiği de vurgulandı.