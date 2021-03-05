Son dakika: MEB açıkladı! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu.

Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.

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SONUÇLAR 8 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarihleri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.