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Sosyal medyada eden kız gözaltına alındı

msun'da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında 'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen . (23), polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız gözaltına alındı
DHA

05.03.2021, 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 15:59

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.



Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.



Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

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