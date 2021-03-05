Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Ankara'da devlet töreni

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Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılıyor. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.



İLK TÖREN ELAZIĞ'DA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker için ilk tören Elazığ'da gerçekleştirildi.

Şehit askerler için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan 11 askeri personelimize veda için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi.

ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Memleketlerine gönderilmeden önce Elazığ havalimanında gerçekleştirilen törende şehitlerimizin tek tek özgeçmişleri okunarak anmaları gerçekleştirildi.

KUR'AN TİLAVETİ OKUNDU, DUA EDİLDİ

Ambulanslarla getirilen şehitlerimiz için burada 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında dualar edildi. Şehitlerimiz için okunan Kur'an tilavetinde "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler lâkin siz anlayamazsınız" ayeti okundu.