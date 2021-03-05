Yaralı askerleri helikopterden çıkaran köylüler konuştu: Önce bozuk motor sesi geldi, sonra büyük bir gürültü duyduk

Bingöl'den havalanarak Bitlis'in Tatvan'a giden askeri helikopter kırsal alanda düştü. Helikopterdeki 11 vatan evladı şehit oldu. Helikopterin düştüğünü gören köylüler hızla bölgeye giderek yaralıları kurtarırken, o anları anlattı. Köylülerden Sabri Demirönal, "İlk etapta 4 kişiyi getirdiler, diğerleri zaten şehit olmuştu. Hepimiz yardımcı olduk." dedi. Bir başka görgü tanığı Abdüssamet Bikeç ise, "Babam 2 yaralıyı helikopterden çıkardı. O sırada askerler de geldi. Yaralıları oradan aldılar. Benim yanımda bir arkadaşım daha vardı. Kazayı görünce konuşamadı." ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA 4 KİŞİYİ GETİRDİLER ZATEN DİĞERLERİ ŞEHİT OLMUŞTU"

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede çalışmalar devam ederken, kaza yerine dün ilk ulaşan köylüler oldu. Bölgeye giden köylülerden Sabri Demirönal, kaza anında büyük gürültü duyduklarını söyledi. Demirönal, "Hemen olay yerine köylülerle birlikte koştuk. Saat 14.30 sıralarında önce büyük ses geldi. Hemen sonrasında köye askerler geldi. Olay yerine koştuk. İlk etapta 4 kişiyi getirdiler, diğerleri zaten şehit olmuştu. Hepimiz yardımcı olduk" dedi.

"ÖNCE BOZUK MOTOR SESİ GELDİ, SONRA BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Abdüssamet Bikeç ise helikopterin düşme anını anlatırken, "Önce bozuk motor sesi geldi daha sonra da büyük bir ses geldi. Bizler önce ne olduğunu anlayamadık ardından helikopterin düştüğünü öğrendik. Köylülerle birlikte olay yerine doğru koşmaya başladık. Kaza yerine vardığımızda helikopteri parçalanmış şekilde gördük. Yaralılara ulaşmak için çaba sarf ettik. Onları çıkardık. Babam 2 yaralıyı helikopterden çıkardı. O sırada askerler de geldi. Yaralıları oradan aldılar. Benim yanımda bir arkadaşım daha vardı. Kazayı görünce konuşamadı. Onu önce eve getirdiler daha sonra da hastaneye gönderdiler" diye konuştu.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine ise devam ediliyor. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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