Bakan Akar'dan son dakika kritik mesajlar geldi

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik Mısır mesajı geldi. Bakan Akar, "(Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi) Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." dedi. Akar "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" yorumunda bulundu.
06.03.2021, 18:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 18:29
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