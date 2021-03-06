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Haberler Gündem Bakan Akar'dan son dakika kritik mesajlar geldi

Bakan Akar'dan son dakika kritik mesajlar geldi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı 'dan kritik mesajı geldi. Bakan Akar, "(Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi) Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." dedi. Akar "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" yorumunda bulundu.

Bakan Akar'dan son dakika kritik mesajlar geldi
AA

06.03.2021, 18:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 18:29

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