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Başkan Erdoğan'dan Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Sekreteri 'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür
AA

06.03.2021, 19:50

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

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