  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum

: Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum

, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Erbaş, koronavirüsten kurtulmak ve iyileşmek için ‘dua beklediğini’ ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum

06.03.2021, 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 15:52

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 60 yaşındaki Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.



Erbaş, paylaşımında "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.