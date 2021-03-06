Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 60 yaşındaki Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.





Erbaş, paylaşımında "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.