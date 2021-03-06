Son dakika: Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikiyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Koca, "Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN İKİ ORDUSU var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa, salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle, maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa! Söz sırası aşı bekleyenlere de gelir! pic.twitter.com/Xvhns215n6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan 83 milyonun hakkı adına başlıklı bir açıklama yaptı. Koca, mesajında şunları ifade etti:"TÜRKİYE'NİN İKİ ORDUSU var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa, salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle, maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa! Söz sırası aşı bekleyenlere de gelir!"