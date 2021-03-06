Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.

Acı haberi ünlü sanatçı Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Baykal, yaptığı paylaşımda, ''Uzun zamandır hastahanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti malesef. Nurlarda uyuyun. Mekânınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız'' ifadelerini kullandı.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

Altan Karındaş, (d. 30 Ağustos 1928) Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.