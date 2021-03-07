Başkan Erdoğan Mavi Vatan Tatbikatı’ndan mesaj verdi: Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyiz

EGE Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için rahmet ve başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, "Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum. Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın kahraman donanmamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın başarılı bir süreç yönettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabartan başarılı bir süreç yönetti. Bu tatbikatta sahip olduğumuz araçların personel tarafından kullanılmasını da gözlemliyoruz. Varsa eksiklerini giderme ihtiyacına kavuşuyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, bu yüzden deniz gücüne tarih boyunca önem verildiğini görüyoruz. Nice büyük denizciler yetiştirdik. Donanmamızın güçlü olduğu dönemlerde Balkanlar, Kuzey Afrika'da altın çağı yaşanmıştır. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça sömürgecilik hakim olmuştur. En ufak bir zaafiyette üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını çok göreceklerini biliyoruz" diye konuştu.

'HAKLARI YOK SAYILMIŞ'

SURİYE ve Irak'ta yaşananlara değinen Erdoğan, "Suriye sınırı boyunca terörle kuşatıldığımız unutulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hakları yok sayılmış, sayısız çifte standartla, yaptırımla karşılaşmış bulunuyoruz. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırması başta olmak üzere, attığımız adımları başarıyla sonlandırdık. Yayılmacı bir zihniyetle hiçbir zaman hareket etmedik. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE GÜVEN AŞILIYOR'

GERÇEKLEŞTİRİLEN operasyonların millete güven aşıladığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Her alanda başarı çıtamız da yükseliyor. Ülkemize teşrif eden misafirlerimiz de savunma sanayi tesislerimize muhakkak yer vermeye gayret ediyor. Denizlere hakim olan, cihana hakim olur. Özellikle deniz kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'yi denizcilik alanında da dünyanın Süper Ligi'ne taşımaya kararlıyız" dedi.



DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Mavi Vatan Tatbikatı yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.