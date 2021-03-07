Şehadetiniz mübarek olsun

BİTLİS'TE düşen helikopterde şehit olan askerlerden bazıları son yolculuklarına memleketlerinde uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Demirci, "Şehit olursam beni babamın yanına gömün" vasiyeti üzerine babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Şehidin babası Nazir Demirci'nin, 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yaşadıkları Uzunpınar köyüne yürüyerek gelirken yolunu kaybetmesi sonucu donarak öldüğü belirtildi. Nazir Demirci'nin köyde toprağa verilmesinden bir süre sonra eşinin, çocuklarıyla birlikte memleketi İzmir'e taşındığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan şehidin annesi Aynur Aybirdi, kız kardeşi Nagehan Aybirdi ile diğer yakınları, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabutun başından gözyaşı döktü.

ŞEHİT EŞİ KUCAĞINDA UYUTTU

BAKIM Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) cenazesi Kahramanmaraş'ta, dayısı emekli müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede şehit Demir'in 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu.