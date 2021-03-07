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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saat içerisinde 129 bin 299 yeni test yapıldı. Vaka sayısı 11 bin 187, hasta sayısı 735, iyileşen sayısı 7 bin 785 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 1261 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

07.03.2021, 19:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 19:09

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 785 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 122 bin 851'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 261 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 702'si semptomatik olmak üzere 11 bin 770 yeni vaka tespit edilmişti.

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