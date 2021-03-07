‘Terör örgütleri sosyal medyada serbest’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleri ile Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen yeni iletişim teknolojileri, yerel ve ulusal medyanın ülke tanıtımına katkısı, yeni tür yayıncılık ve Türkiye'nin tanıtımı, global bilgi ağları ve veri güvenliği gibi konuların ele alınacağı 'Dijital Dünya Çalıştayı' gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda Anadolu Yayıncılar Derneği

Başkanı Sinan Burhan, Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, öğretim üyeleri, geleneksel ve dijital medya platformlarından katılımcılar da yer aldı.

'SİSTEMATİK KÖTÜLÜK'

Dijital faşizmin büyük bir kötülük olduğunu ifade eden Altun, "İfade özgürlüğü ve tolerans gibi kavramlar dejenere ve politize ediliyor. Ortada apaçık bir çifte standart var. Bir yandan siyasetçileri 'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle susturuyorlar, sansürlüyorlar. Aynı küresel şirketler, terör propagandasına ortak olmaya devam ediyorlar. PKK'nın veya FETÖ'nün elebaşları, sosyal medya platformlarında serbestçe ahkam kesiyor, propaganda yapmaya devam ediyorlar. Bu sistematik bir kötülüktür. Buna ilaveten ülkemiz terör örgütleriyle bağlantılı hesapların kapatılmasını istediğinde otoriterlik ve ifade özgürlüğüne saygı göstermemekle itham ediliyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini de kaydeden Fahrettin Altun, "Gereken tüm önlemleri almak, tüm adımları atmak zorundayız" diye konuştu.