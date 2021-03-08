  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem “Kaza olayı benim başkanlığımdan 5 yıl sonra oldu”

“Kaza olayı benim başkanlığımdan 5 yıl sonra oldu”

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Fezlekelerde adı geçen AK Parti Muğla Milletvekili , konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Kaza olayı benim başkanlığımdan 5 yıl sonra oldu”

8.3.2021

Milas'ın Güllük Beldesi'nde 1999'dan 2009'a kadar belediye başkalığı yaptığını hatırlatan Demir, "Fezlekeye konu olan 17 Haziran 2013 tarihinde Güllük'te 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve hepimizi derin üzüntüye boğan acı olay, benim belediye başkanlığımın bitişinden 5 yıl sonra yaşandı. Tesisin Nisan 2009'da benden sonraki belediye başkanı döneminde işletmeye açıldığı belgelerle sabittir" dedi.

HUKUK GARABETİ
Olaya adının karıştırılmasını ve kazanın olduğu dönemdeki belediye başkanının işin dışına itilmesinin hem trajikomik hem de her türlü vicdan ve ahlaktan yoksun bir alçaklık olduğunu söyleyen Demir, "O dönemin şu an FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve cezaevinde tutuklu bulunan sözde Milas Cumhuriyet Başsavcısı Ö.B'nin müdahalesiyle adım hukuk garabeti biçiminde dosyaya eklenmiş, hatta bazı duruşmalarda benim dönemimde yaşanmış gibi kayıtlara geçirilmiştir.
O dönemin siyasileri ve terör örgütü üyesi bu sözde başsavcı arasındaki kirli işbirliğine bilirkişiler de katılmış, adımı kasten dosyaya ekleyerek büyük bir ahlaksızlığa imza atılmıştır. Ancak ne gariptir ki olaydan 5 yıl önce görevde bulunan isimleri dosyaya eklemeyi başaranlar denetimden sorumlu ve kaza sırasında görevde olan belediye başkanının adını hiçbir duruşmada geçirmemiştir. Fezlekenin konusu tamamen bundan ibarettir" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Kaza olayı benim başkanlığımdan 5 yıl sonra oldu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.