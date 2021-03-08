“Kaza olayı benim başkanlığımdan 5 yıl sonra oldu”

Milas'ın Güllük Beldesi'nde 1999'dan 2009'a kadar belediye başkalığı yaptığını hatırlatan Demir, "Fezlekeye konu olan 17 Haziran 2013 tarihinde Güllük'te 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve hepimizi derin üzüntüye boğan acı olay, benim belediye başkanlığımın bitişinden 5 yıl sonra yaşandı. Tesisin Nisan 2009'da benden sonraki belediye başkanı döneminde işletmeye açıldığı belgelerle sabittir" dedi.



HUKUK GARABETİ

Olaya adının karıştırılmasını ve kazanın olduğu dönemdeki belediye başkanının işin dışına itilmesinin hem trajikomik hem de her türlü vicdan ve ahlaktan yoksun bir alçaklık olduğunu söyleyen Demir, "O dönemin şu an FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve cezaevinde tutuklu bulunan sözde Milas Cumhuriyet Başsavcısı Ö.B'nin müdahalesiyle adım hukuk garabeti biçiminde dosyaya eklenmiş, hatta bazı duruşmalarda benim dönemimde yaşanmış gibi kayıtlara geçirilmiştir.

O dönemin siyasileri ve terör örgütü üyesi bu sözde başsavcı arasındaki kirli işbirliğine bilirkişiler de katılmış, adımı kasten dosyaya ekleyerek büyük bir ahlaksızlığa imza atılmıştır. Ancak ne gariptir ki olaydan 5 yıl önce görevde bulunan isimleri dosyaya eklemeyi başaranlar denetimden sorumlu ve kaza sırasında görevde olan belediye başkanının adını hiçbir duruşmada geçirmemiştir. Fezlekenin konusu tamamen bundan ibarettir" diye konuştu.

ADEM ÜLKER