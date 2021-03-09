AK Parti'nin yeni Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir oldu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Lütfiye Selva Çam'ın yerine partinin Düzce Milletvekili Ayşe Keşir seçildi. Çam'a emekleri için teşekkür eden Keşir, "Bizler, büyük Türkiye'nin kadınları olarak çocuklarımız için bu güzel ülkenin yarınları için Kızılelma'dan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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