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Haberler Gündem AK Parti'nin yeni Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir oldu

'nin yeni Kadın Kolları Başkanı oldu

AK Parti'nin yeni Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir oldu

9.3.2021

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Lütfiye Selva Çam'ın yerine partinin Düzce Milletvekili Ayşe Keşir seçildi. Çam'a emekleri için teşekkür eden Keşir, "Bizler, büyük Türkiye'nin kadınları olarak çocuklarımız için bu güzel ülkenin yarınları için Kızılelma'dan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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